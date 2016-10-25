コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Karpenko - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
891
評価:
(35)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

MetaQuotes

色付きの雲の形で描かれたトレンド指標

この指標は初めにMQL4で実装され2014年4月22日にコードベースで公開されました。

図1　Karpenko指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11243

