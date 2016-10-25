無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Karpenko - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 891
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
MetaQuotes
色付きの雲の形で描かれたトレンド指標
この指標は初めにMQL4で実装され2014年4月22日にコードベースで公開されました。
図1 Karpenko指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11243
TSI_WPR
色付きの雲の形の独自のシグナルラインを用いて実装された、WPRテクニカル指標の値に基づくTSIオシレータBackgroundCandle_HullTrend_HTF
この指標はHullTrend指標の値に基づいてより長い時間枠のローソク足を描画します。
Karpenko_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つKarpenko 指標TSI_WPR_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つTSI_WPR指標