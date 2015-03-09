El indicador Karpenko permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado Karpenko.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Karpenko_HTF