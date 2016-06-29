CodeBaseKategorien
Trend Indikator gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 22. April 2014 veröffentlicht.

Abb.1. Karpenko Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11243

