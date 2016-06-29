Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Karpenko - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
MetaQuotes
Trend Indikator gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 22. April 2014 veröffentlicht.
Abb.1. Karpenko Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11243
