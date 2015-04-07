CodeBaseSeções
Indicadores

Karpenko - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1828
(35)
Autor real:

MetaQuotes

O indicador de tendência desenhado sob a forma de nuvem colorida.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 22 de abril de 2014.

Fig.1. Indicador Karpenko

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11243

