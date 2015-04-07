Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Karpenko - indicador para MetaTrader 5
- 1828
Autor real:
MetaQuotes
O indicador de tendência desenhado sob a forma de nuvem colorida.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 22 de abril de 2014.
Fig.1. Indicador Karpenko
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11243
