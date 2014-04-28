Смотри, как бесплатно скачать роботов
Karpenko - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
MetaQuotes
Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 22.04.2014.
Рис.1. Индикатор Karpenko
