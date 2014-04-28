CodeBaseРазделы
Индикаторы

Karpenko - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

MetaQuotes

Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 22.04.2014.

Рис.1. Индикатор Karpenko

