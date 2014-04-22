Ставь лайки и следи за новостями
Karpenko - индикатор для MetaTrader 4
Берем три компонента: SMA (простая скользящая средняя), ATR (средний истинный диапазон), 1.618 (Фибо-множитель). Если цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх, рисуем целевую линию так, - от средней откладываем вверх отрезок равный 1.618*ATR. Если цена достигла этой линии, рисуем (от средней) следующую цель = 1.618*(1.618*ATR). И так далее... Для цены ниже средней - зеркальные процедуры.
В индикаторе две переменные: Basic_MA (период SMA) и History (история). Хорошо чувствует рынок на любых таймфреймах и любых инструментах.
Свойства индикатора: 1) не перерисовывается 2) легко находить повторяющиеся куски рынка (паттерны) 3) даже паника на бирже (скажем на важных новостях) прекращается на одной из целевых линий 4) при появлении новой целевой линии рынок возвращается к предыдущей 5) (романтичное и не последнее) в любой момент времени линии меньших таймфреймов попадают на линии больших. Это делает индикатор независимым (как и цена!) от таймфреймов и возвращает нас во времена Ливермора, ставя, правда, рядом с ценовым телетайпом телетайп целевой. :-)
Прилагаются рисунки движения Евро на текущий момент (на всех таймфреймах).
