CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

HullTrend_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1077
Ranking:
(42)
Publicado:
Actualizado:
hulltrend.mq5 (7 KB) ver
hulltrend_htf.mq5 (11.25 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador HullTrend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador HullTrend.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador HullTrend_HTF

Figura 1. Indicador HullTrend_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11210

TSI_CCI_HTF TSI_CCI_HTF

Indicador TSI_CCI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_wlxBWWiseMan-2 Exp_wlxBWWiseMan-2

El experto Exp_wlxBWWiseMan-2 se ha construido con el uso del indicador de señal de semáforo wlxBWWiseMan-2.

Exp_HullTrend Exp_HullTrend

El experto Exp_HullTrend está construido en base a las señales del indicador de tendencia HullTrend.

Exp_TSI_MACD Exp_TSI_MACD

El experto Exp_CronexRSI está construido en base a las señales del oscilador TSI_MACD.