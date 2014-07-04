Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TSI_CCI_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1037
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador TSI_CCI com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4 // Período gráfico do indicador (tempo gráfico)
Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo TSI_CCI.mq5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador TSI_CCI_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11209
Exp_wlxBWWiseMan-2
O Expert Advisor Exp_wlxBWWiseMan-2 foi projetado utilizando-se o indicador de sinal de semáforo wlxBWWiseMan-2.HullTrend
O indicador de tendência que é formado por uma nuvem colorida da média móvel de Hull e sua média.
HullTrend_HTF
O indicador HullTrend com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.FivePattern
Um indicador de formas técnicas por Merrill. М & W Wave Patterns por A. Merrill.