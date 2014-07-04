CodeBaseSeções
TSI_CCI_HTF - indicador para MetaTrader 5

O indicador TSI_CCI com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4 // Período gráfico do indicador (tempo gráfico)

Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo TSI_CCI.mq5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador TSI_CCI_HTF

Figura 1. O indicador TSI_CCI_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11209

