TSI_CCI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つTSI_CCI指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4 // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされたTSI_CCI.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 TSI_CCI_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11209
CronexCCI_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つCronexCCI指標CronexCCI
価格シリーズがCCIテクニカル分析指標の値の系列によって置き換えられているMACD指標。それは色付きの雲の形として描画されています。
HullTrend_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つHullTrend指標Exp_HullTrend
HullTrendトレンド指標を使ったエキスパートアドバイザー。