代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

TSI_CCI_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1095
等级:
(36)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tsi_cci.mq5 (8.99 KB) 预览
tsi_cci_htf.mq5 (12.01 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

TSI_CCI 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4 // 指标图表周期 (时间帧)

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 TSI_CCI.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例 1. 该 TSI_CCI_HTF 指标

图例 1. 该 TSI_CCI_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11209

Exp_wlxBWWiseMan-2 Exp_wlxBWWiseMan-2

此 Exp_wlxBWWiseMan-2 EA 基于 wlxBWWiseMan-2 信号量指标。

HullTrend HullTrend

此趋势指标形成一个 Hull 均线和它的均值之间的彩色云图。

HullTrend_HTF HullTrend_HTF

此 HullTrend 指标在输入参数中有时间帧选项。

NRTR_ATR_STOP NRTR_ATR_STOP

一款使用 ATR 技术指标的指标，以 NRTR 形式实现。