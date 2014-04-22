CodeBaseРазделы
TSI_CCI_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор TSI_CCI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4 // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TSI_CCI.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор TSI_CCI_HTF

