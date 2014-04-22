Смотри, как бесплатно скачать роботов
TSI_CCI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор TSI_CCI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4 // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TSI_CCI.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор TSI_CCI_HTF
TSI_MACD
Осциллятор TSI, построенный на значениях гистограммы MACD, выполненный со своей сигнальной линией в виде цветного облака.TSI_CCI
Осциллятор TSI, построенный на значениях технического индикатора CCI, выполненный со своей сигнальной линией в виде цветного облака.
HullTrend
Трендовый индикатор, образованный цветным облаком из скользящей средней Хала и её усреднением.wlxBWWiseMan-2_HTF
Индикатор wlxBWWiseMan-2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.