CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

TSI_CCI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
740
Rating:
(36)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tsi_cci.mq5 (8.99 KB) ansehen
tsi_cci_htf.mq5 (12.01 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der TSI_CCI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte TSI_CCI.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der TSI_CCI_HTF Indikator

Abbildung 1. Der TSI_CCI_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11209

Exp_wlxBWWiseMan-2 Exp_wlxBWWiseMan-2

Der Exp_wlxBWWiseMan-2 Expert Advisor wurde unter Verwendung des Signalindikators wlxBWWiseMan-2 entworfen.

ColorCCI ColorCCI

Der klassische CCI mit der farbigen Signallinien. In dem Moment, da der CCI sich in die Überkauft/Überverkauft-Zonen bewegt, wird der Indikator gemäß der Trendrichtung eingefärbt. Bei einem steigenden Trend in hell grün, bei einem fallenden in rot.

HullTrend_HTF HullTrend_HTF

Der HullTrend Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_HullTrend Exp_HullTrend

Der Exp_HullTrend Expert Advisor basiert auf den Signalen des Trendindikators HullTrend.