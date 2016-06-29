Der Exp_wlxBWWiseMan-2 Expert Advisor wurde unter Verwendung des Signalindikators wlxBWWiseMan-2 entworfen.

Der klassische CCI mit der farbigen Signallinien. In dem Moment, da der CCI sich in die Überkauft/Überverkauft-Zonen bewegt, wird der Indikator gemäß der Trendrichtung eingefärbt. Bei einem steigenden Trend in hell grün, bei einem fallenden in rot.