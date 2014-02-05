代码库部分
USDX 是一个美元测量指数, 以一揽子六种基本货币为对手: 欧元 (EUR), 日元 (JPY), 英镑 (GBP), 加币 (CAD), 瑞典克朗 (SEK) 和瑞士法郎 (CHF)。

该指数是使用下面的公式计算这些货币的加权几何值:

USDx=50,14348112*USDEUR^0,576*USDJPY^0,136*USDGBP^0,119*USDCAD^0,091*USDSEK^0,042*USDCHF^0,036


此处力量系数与一揽子货币的权重相应:

  • 欧元 — 57,6 %;
  • 日元 - 13.6%;
  • 英镑 - 11.9%;
  • 加币 - 9.1%;
  • 瑞典克朗 - 4.2%;
  • 瑞士法郎 - 3.6%;

美元指数

使用之前, 请在市场观察中激活 EURUSD, USDJPY ,GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF 符号, 并加载符号的历史数据。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1119

