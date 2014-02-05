请观看如何免费下载自动交易
USDX 是一个美元测量指数, 以一揽子六种基本货币为对手: 欧元 (EUR), 日元 (JPY), 英镑 (GBP), 加币 (CAD), 瑞典克朗 (SEK) 和瑞士法郎 (CHF)。
该指数是使用下面的公式计算这些货币的加权几何值:
USDx=50,14348112*USDEUR^0,576*USDJPY^0,136*USDGBP^0,119*USDCAD^0,091*USDSEK^0,042*USDCHF^0,036
此处力量系数与一揽子货币的权重相应:
- 欧元 — 57,6 %;
- 日元 - 13.6%;
- 英镑 - 11.9%;
- 加币 - 9.1%;
- 瑞典克朗 - 4.2%;
- 瑞士法郎 - 3.6%;
使用之前, 请在市场观察中激活 EURUSD, USDJPY ,GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF 符号, 并加载符号的历史数据。
