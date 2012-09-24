Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индекс доллара USDx - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6228
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
USDX — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP), Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк (CHF).Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное этих валют по формуле:
USDx=50,14348112*USDEUR^0,576*USDJPY^0,136*USDGBP^0,119*USDCAD^0,091*USDSEK^0,042*USDCHF^0,036
где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
- Евро — 57,6 %;
- Иена — 13,6 %;
- Фунт стерлингов — 11,9 %;
- Канадский доллар — 9,1 %;
- Шведская крона — 4,2 %;
- Швейцарский франк — 3,6 %;
Перед использованием активируйте символы: EURUSD, USDJPY ,GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF, в обзоре рынка, и закачайте историю по данным символам.
Exp_BrakeParb
Торговая система на основе сигналов, снимаемых с семафорного, сигнального, трендового индикатора BrakeParbExp_BrakeExp
Торговая система на основе сигналов, снимаемых с семафорного, сигнального, трендового индикатора BrakeExp
WideRangePredictor
Индикатор "предупреждает" о появлении баров с расширенным диапазоном и/или сильных направленных движенийCloseSeries
Индикатор показывает серии внутренних, внешних и однонаправленных закрытий. Подсказывает точки выхода при торговле краткосрочных трендов