CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индекс доллара USDx - индикатор для MetaTrader 5

Arduz | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6228
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

USDX — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP), Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк (CHF).

Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное этих валют по формуле:
USDx=50,14348112*USDEUR^0,576*USDJPY^0,136*USDGBP^0,119*USDCAD^0,091*USDSEK^0,042*USDCHF^0,036

где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

  • Евро — 57,6 %;
  • Иена — 13,6 %;
  • Фунт стерлингов — 11,9 %;
  • Канадский доллар — 9,1 %;
  • Шведская крона — 4,2 %;
  • Швейцарский франк — 3,6 %;


Индекс доллара

Перед использованием активируйте символы: EURUSD, USDJPY ,GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF, в обзоре рынка, и закачайте историю по данным символам. 
Exp_BrakeParb Exp_BrakeParb

Торговая система на основе сигналов, снимаемых с семафорного, сигнального, трендового индикатора BrakeParb

Exp_BrakeExp Exp_BrakeExp

Торговая система на основе сигналов, снимаемых с семафорного, сигнального, трендового индикатора BrakeExp

WideRangePredictor WideRangePredictor

Индикатор "предупреждает" о появлении баров с расширенным диапазоном и/или сильных направленных движений

CloseSeries CloseSeries

Индикатор показывает серии внутренних, внешних и однонаправленных закрытий. Подсказывает точки выхода при торговле краткосрочных трендов