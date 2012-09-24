USDX — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP), Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк (CHF).

USDx=50,14348112*USDEUR^0,576*USDJPY^0,136*USDGBP^0,119*USDCAD^0,091*USDSEK^0,042*USDCHF^0,036

Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное этих валют по формуле:

где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

Евро — 57,6 %;

Иена — 13,6 %;

Фунт стерлингов — 11,9 %;

Канадский доллар — 9,1 %;

Шведская крона — 4,2 %;

Швейцарский франк — 3,6 %;









Перед использованием активируйте символы: EURUSD, USDJPY ,GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF, в обзоре рынка, и закачайте историю по данным символам.