CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

USDx dollar index - Indikator für den MetaTrader 5

Arduz | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1288
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
usdx.mq5 (4.06 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

USDX ist ein Index, welcher den Dollar-Wert gegenüber einem Korb aus 6 Basis Währungen misst: Euro (EUR), Yen (JPY), Pound sterling (GBP), Canadian dollar (CAD), Swedish krona (SEK) und Swiss franc (CHF).

Der Index wird als gewichteter geometrischer Wert der Währungen mit der folgenden Formel berechnet:

USDx=50,14348112*USDEUR^0,576*USDJPY^0,136*USDGBP^0,119*USDCAD^0,091*USDSEK^0,042*USDCHF^0,036


Wobei die Power-Koeffizienten entsprechend der Gewichtungen der Währungen in dem Korb sind:

  • Euro — 57,6 %;
  • Yen - 13.6%;
  • Pound Sterling - 11.9%;
  • Canadian dollar - 9.1%;
  • Swedish Krona - 4.2%;
  • Swiss franc - 3.6%;

The dollar index

Wo sie diesen Index verwenden, aktivieren Sie bitte die folgenden Symbole EURUSD, USDJPY ,GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF und laden Sie die entsprechenden historischen Daten.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1119

Parabolic_HTF Parabolic_HTF

Der Parabolic SAR Indikator mit der Möglichkeit eine Timeframe für die Berechnung auszuwählen.

EMA EMA

Ein klassischer exponentieller gleitender Durchschnitt mit der Möglichkeit reale zahlen für die Mitteilung der Periode zu verwenden.

NxDRangeSwitch NxDRangeSwitch

Ein einfacher trendindikator in der NRTR-Form

DigVariation DigVariation

Digitale Filterung des Variations-Indikators.