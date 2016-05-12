USDX ist ein Index, welcher den Dollar-Wert gegenüber einem Korb aus 6 Basis Währungen misst: Euro (EUR), Yen (JPY), Pound sterling (GBP), Canadian dollar (CAD), Swedish krona (SEK) und Swiss franc (CHF).

Der Index wird als gewichteter geometrischer Wert der Währungen mit der folgenden Formel berechnet:

USDx=50,14348112*USDEUR^0,576*USDJPY^0,136*USDGBP^0,119*USDCAD^0,091*USDSEK^0,042*USDCHF^0,036

Wobei die Power-Koeffizienten entsprechend der Gewichtungen der Währungen in dem Korb sind:

Euro — 57,6 %;

Yen - 13.6%;

Pound Sterling - 11.9%;

Canadian dollar - 9.1%;

Swedish Krona - 4.2%;

Swiss franc - 3.6%;

Wo sie diesen Index verwenden, aktivieren Sie bitte die folgenden Symbole EURUSD, USDJPY ,GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF und laden Sie die entsprechenden historischen Daten.