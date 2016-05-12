und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
USDx dollar index - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1288
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
USDX ist ein Index, welcher den Dollar-Wert gegenüber einem Korb aus 6 Basis Währungen misst: Euro (EUR), Yen (JPY), Pound sterling (GBP), Canadian dollar (CAD), Swedish krona (SEK) und Swiss franc (CHF).
Der Index wird als gewichteter geometrischer Wert der Währungen mit der folgenden Formel berechnet:
USDx=50,14348112*USDEUR^0,576*USDJPY^0,136*USDGBP^0,119*USDCAD^0,091*USDSEK^0,042*USDCHF^0,036
Wobei die Power-Koeffizienten entsprechend der Gewichtungen der Währungen in dem Korb sind:
- Euro — 57,6 %;
- Yen - 13.6%;
- Pound Sterling - 11.9%;
- Canadian dollar - 9.1%;
- Swedish Krona - 4.2%;
- Swiss franc - 3.6%;
Wo sie diesen Index verwenden, aktivieren Sie bitte die folgenden Symbole EURUSD, USDJPY ,GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF und laden Sie die entsprechenden historischen Daten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1119
Der Parabolic SAR Indikator mit der Möglichkeit eine Timeframe für die Berechnung auszuwählen.EMA
Ein klassischer exponentieller gleitender Durchschnitt mit der Möglichkeit reale zahlen für die Mitteilung der Periode zu verwenden.
Ein einfacher trendindikator in der NRTR-FormDigVariation
Digitale Filterung des Variations-Indikators.