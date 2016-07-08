無料でロボットをダウンロードする方法を見る
USDxドル指数 - MetaTrader 5のためのインディケータ
USDXはユーロ （EUR）、日本円（JPY）、英ポンド（GBP）、カナダドル（CAD）、スウェーデンクローナ（SEK）及びスイスフラン（CHF）の.6つの基本的な通貨に対するドルの価値を測定する指標です。
インデックスは、以下の式を使用して、これらの通貨の加重幾何値として算出されます。
USDx=50,14348112*USDEUR^0,576*USDJPY^0,136*USDGBP^0,119*USDCAD^0,091*USDSEK^0,042*USDCHF^0,036
ここで、パワー係数は通貨の重みに対応します。
- ユーロ — 57,6 %
- 円 - 13.6%
- 英ポンド - 11.9%
- カナダドル - 9.1%
- スウェーデンクローナ - 4.2%
- スイスフラン - 3.6%
使用する前に、市場調査でEURUSD、USDJPY、GBPUSD、USDCAD、USDSEK、USDCHFの銘柄を活性化し、銘柄データに基づいて履歴を読み込みます。
