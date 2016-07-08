コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

USDxドル指数 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Arduz | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1206
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
usdx.mq5 (4.06 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

USDXはユーロ （EUR）、日本円（JPY）、英ポンド（GBP）、カナダドル（CAD）、スウェーデンクローナ（SEK）及びスイスフラン（CHF）の.6つの基本的な通貨に対するドルの価値を測定する指標です。

インデックスは、以下の式を使用して、これらの通貨の加重幾何値として算出されます。

USDx=50,14348112*USDEUR^0,576*USDJPY^0,136*USDGBP^0,119*USDCAD^0,091*USDSEK^0,042*USDCHF^0,036


ここで、パワー係数は通貨の重みに対応します。

  • ユーロ — 57,6 %
  • 円 - 13.6%
  • 英ポンド - 11.9%
  • カナダドル - 9.1%
  • スウェーデンクローナ - 4.2%
  • スイスフラン - 3.6%

ドル指標

使用する前に、市場調査でEURUSD、USDJPY、GBPUSD、USDCAD、USDSEK、USDCHFの銘柄を活性化し、銘柄データに基づいて履歴を読み込みます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1119

Parabolic_HTF Parabolic_HTF

計算可能な時間枠を選択する能力を持つパラボリックSAR指標。

EMA EMA

平均期間として実数を使用する能力を持つ古典的な指数移動平均。

NxDRangeSwitch NxDRangeSwitch

NRTRの形で表示されたシンプルなトレンド指標。

DigVariation DigVariation

変動指標のデジタルろ過。