Índice do dólar USDX - indicador para MetaTrader 5

USDX é um índice que mede o valor do dólar contra uma carteira de seis moedas básicas: Euro (EUR), Iene (JPY), Libra Esterlina (GBP), Dólar Canadense (CAD), Coroa Sueca (SEK) e o Franco Suíço (CHF).

O índice é calculado como um valor geométrico ponderado destas moedas usando a seguinte fórmula:

USDx=50,14348112*USDEUR^0,576*USDJPY^0,136*USDGBP^0,119*USDCAD^0,091*USDSEK^0,042*USDCHF^0,036

onde os coeficientes de força correspondem aos pesos das moedas na carteira:

  • Euro — 57,6 %;
  • Yen - 13.6%;
  • Libra esterlina - 11.9%;
  • Dólar canadense - 9.1%;
  • Coroa Suécia - 4.2%;
  • Franco suíço - 3.6%

Antes de usá-lo ative os símbolos EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF no Market Watch e carregue o histórico de acordo com os dados dos símbolos.

O índice do dólar

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1119

