USDX é um índice que mede o valor do dólar contra uma carteira de seis moedas básicas: Euro (EUR), Iene (JPY), Libra Esterlina (GBP), Dólar Canadense (CAD), Coroa Sueca (SEK) e o Franco Suíço (CHF).

O índice é calculado como um valor geométrico ponderado destas moedas usando a seguinte fórmula:

USDx=50,14348112*USDEUR^0,576*USDJPY^0,136*USDGBP^0,119*USDCAD^0,091*USDSEK^0,042*USDCHF^0,036

onde os coeficientes de força correspondem aos pesos das moedas na carteira:

Euro — 57,6 %;

Yen - 13.6%;

Libra esterlina - 11.9%;

Dólar canadense - 9.1%;

Coroa Suécia - 4.2%;

Franco suíço - 3.6%

Antes de usá-lo ative os símbolos EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF no Market Watch e carregue o histórico de acordo com os dados dos símbolos.