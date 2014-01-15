Participe de nossa página de fãs
USDX é um índice que mede o valor do dólar contra uma carteira de seis moedas básicas: Euro (EUR), Iene (JPY), Libra Esterlina (GBP), Dólar Canadense (CAD), Coroa Sueca (SEK) e o Franco Suíço (CHF).
O índice é calculado como um valor geométrico ponderado destas moedas usando a seguinte fórmula:
USDx=50,14348112*USDEUR^0,576*USDJPY^0,136*USDGBP^0,119*USDCAD^0,091*USDSEK^0,042*USDCHF^0,036
onde os coeficientes de força correspondem aos pesos das moedas na carteira:
- Euro — 57,6 %;
- Yen - 13.6%;
- Libra esterlina - 11.9%;
- Dólar canadense - 9.1%;
- Coroa Suécia - 4.2%;
- Franco suíço - 3.6%
Antes de usá-lo ative os símbolos EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF no Market Watch e carregue o histórico de acordo com os dados dos símbolos.
