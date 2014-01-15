CodeBaseSeções
EMA - indicador para MetaTrader 5

ema.mq5 (6.09 KB) visualização
ema_.mq5 (5.16 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Média móvel exponencial clássica com a capacidade de usar números reais como período médio. Com o indicador EMA_.mq5 é possível lançá-lo a outros indicadores. O indicador EMA.mq5 não possui tal característica.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".  

Fig.1 Indicador EMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1117

