EMA - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 4452
- 4452
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Média móvel exponencial clássica com a capacidade de usar números reais como período médio. Com o indicador EMA_.mq5 é possível lançá-lo a outros indicadores. O indicador EMA.mq5 não possui tal característica.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador EMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1117
