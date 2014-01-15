Média móvel exponencial clássica com a capacidade de usar números reais como período médio. Com o indicador EMA_.mq5 é possível lançá-lo a outros indicadores. O indicador EMA.mq5 não possui tal característica.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador EMA