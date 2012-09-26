Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
EMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5717
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Классический экспоненциальный мувинг с возможностью использования в качестве периода усреднения вещественных чисел.
В индикаторе EMA_.mq5 реализована возможность накидывания этого индикатора на другие индикаторы, а в индикаторе EMA.mq5 такой возможности нет.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор EMA
Аллигатор Билла Вильямса, построенный в виде зигзагов. Индикатор можно вычислять и располагать на зафиксированном таймфрейме.iWPR_HTF
Индикатор Larry Williams' Percent Range, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм, на котором он вычисляется, построенный в виде зигзага.
Эксперт с базовой торговой системой на основе индикатора CCI и несколькими линейными персептронами регулирующими работу базовой торговой системыEugene
Эксперт на основе свечного анализа, анализируется только четрые последних бара