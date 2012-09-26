CodeBaseРазделы
Индикаторы

EMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
5717
(25)
Классический экспоненциальный мувинг с возможностью использования в качестве периода усреднения вещественных чисел.

В индикаторе EMA_.mq5 реализована возможность накидывания этого индикатора на другие индикаторы, а в индикаторе EMA.mq5 такой возможности нет.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор EMA

