iWPR_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador del porcentaje del rango de Larry Williams' dibujado en forma de zigzag. El indicador puede ser calculado y ajustado en una temporalidad fija.
Fig.1 El indicador iWPR_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1112
El alligator de Billy Williams dibujado en forma de zigzag. El indicador puede ser calculado y ajustado en una temporalidad fija.EMA
Media móvil exponencial clásica que permite utilizar números reales en el periodo de promediación.
Indicador de tendencia basado en dos osciladores RSI.BullsBears
Indicador de tendencia en forma de una nube de color utilizando los volúmenes en sus cálculos. Versión mejorada del indicador de osos y toros. La idea es dar a conocer el primer impulso del mercado y estimar su duración.