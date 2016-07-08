コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

EMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

平均期間として実数を使用する能力を持つ古典的な指数移動平均。

EMA_.mq5指標ではこの指標を他の指標に使う能力が実現されました。これはEMA.mq5指標にはありません。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 EMA指標

図1 EMA指標

