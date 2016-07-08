無料でロボットをダウンロードする方法を見る
EMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
平均期間として実数を使用する能力を持つ古典的な指数移動平均。
EMA_.mq5指標ではこの指標を他の指標に使う能力が実現されました。これはEMA.mq5指標にはありません。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 EMA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1117
