EMA - Indikator für den MetaTrader 5
Ein klassischer exponentieller gleitender Durchschnitt mit der Möglichkeit reale zahlen für die Mitteilung der Periode zu verwenden.
Mit dem EMA_.mq5 Indikator hole die Möglichkeit diesen Indikator zu anderen Indikatoren hinzuzufügen realisiert. Der EMA.mq5 Indikator hat keine solche Möglichkeit.
Der Indikator verwendet die Klassenbibliothek SmoothAlgorithms.mqh (Diese muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich in dem Artikel "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers" beschrieben..
Abbildung 1. Der EMA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1117
