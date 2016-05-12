CodeBaseKategorien
EMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
2332
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ema.mq5 (6.09 KB) ansehen
ema_.mq5 (5.16 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Ein klassischer exponentieller gleitender Durchschnitt mit der Möglichkeit reale zahlen für die Mitteilung der Periode zu verwenden.

Mit dem EMA_.mq5 Indikator hole die Möglichkeit diesen Indikator zu anderen Indikatoren hinzuzufügen realisiert. Der EMA.mq5 Indikator hat keine solche Möglichkeit.

Der Indikator verwendet die Klassenbibliothek SmoothAlgorithms.mqh (Diese muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich in dem Artikel "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers" beschrieben..

Abbildung 1 The EMA indicator

Abbildung 1. Der EMA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1117

