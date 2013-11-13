经典指数移动平均线，有能力使用真实数字作为平均周期。在此 EMA_.mq5 指标中，实现了抛出此指标至其它指标的能力。而 EMA.mq5 指标不具有这样的特点。

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 EMA 指标