EMA - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
2650
(25)
ema.mq5 (9.48 KB) 预览
ema_.mq5 (7.88 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

经典指数移动平均线，有能力使用真实数字作为平均周期。在此 EMA_.mq5 指标中，实现了抛出此指标至其它指标的能力。而 EMA.mq5 指标不具有这样的特点。

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。  

图例.1 EMA 指标

图例.1 EMA 指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1117

