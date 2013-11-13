请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
经典指数移动平均线，有能力使用真实数字作为平均周期。在此 EMA_.mq5 指标中，实现了抛出此指标至其它指标的能力。而 EMA.mq5 指标不具有这样的特点。
指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 EMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1117
Exp_BullsBears
此交易系统的信号采自 BullsBears （牛熊）趋势指标。Exp_XMACD
交易系统的入场信号由 XMACD 通用柱状线中取得。
DigVariation
指标的变异数字滤波。价格与交易量趋势
此为价格与交易量指标 (Price and Volume Trend, PVT) 和它的信号线。