请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该 EA 自 MQL4 重写, 作者未知, 由 Scriptor发表, 源链接 - https://www.mql5.com/en/code/7599。
它如何工作
绿线 - 价格与布林带®其中一条线之差。
红线 - 多头力量和指标空头力量乘以 -1 后的和。
该 i_Trend 指标 (以下第三个窗口) 在这些指标基础上构建: 布林带, 空头力量和多头力量。
参数
- Price - 计算价格与布林带之差的适用价格。
- BBPeriod - 布林带周期。
- BBShift - 布林带位移。
- BBDeviation - 布林带方差。
- BBPrice - 布林带适用价格。
- BBLine - 作为基准的布林带使用线。
- BullsBearsPeriod - 多空力量周期。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1115
时区轴线
该轴线级别指标, 在指标缓存区中绘制各轴线子级别和卡玛利级别的水平线。Terminator_v2.0
根据指标信号开初始仓位。(这里有六个变种)。若持仓亏损, 交易量减少
USDx 美元指数
USDX 是一个美元测量指数, 以一揽子六种货币为对手。WideRangePredictor
该指标在出现超范围和/或强走势的柱线时发出 "报警"