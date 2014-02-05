该 EA 自 MQL4 重写, 作者未知, 由 Scriptor发表, 源链接 - https://www.mql5.com/en/code/7599。

它如何工作

绿线 - 价格与布林带®其中一条线之差。

红线 - 多头力量和指标空头力量乘以 -1 后的和。

该 i_Trend 指标 (以下第三个窗口) 在这些指标基础上构建: 布林带, 空头力量和多头力量。

参数