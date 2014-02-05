代码库部分
i_Trend - MetaTrader 5脚本

Dmitry Fedoseev
i_trend.mq5
该 EA 自 MQL4 重写, 作者未知, 由 Scriptor发表, 源链接 - https://www.mql5.com/en/code/7599

它如何工作

绿线 - 价格与布林带®其中一条线之差。

红线 - 多头力量和指标空头力量乘以 -1 后的和。

 

该 i_Trend 指标 (以下第三个窗口) 在这些指标基础上构建: 布林带, 空头力量和多头力量。

参数

  • Price - 计算价格与布林带之差的适用价格。
  • BBPeriod - 布林带周期。
  • BBShift - 布林带位移。
  • BBDeviation - 布林带方差。
  • BBPrice - 布林带适用价格。
  • BBLine - 作为基准的布林带使用线。
  • BullsBearsPeriod - 多空力量周期。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1115

