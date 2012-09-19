Ставь лайки и следи за новостями
i_Trend - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 5178
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор переписан с MQL4, автор не указан, опубликовал Scriptor, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7599.
Принцип работы
Зеленая линия - разница цены с одной из линий полос Боллинджера®.
Красная линия - сумма значений индикаторов BearsPower и BullsPower, умноженная на -1.
Индикатор i_Trend (третье окно снизу) и индикаторы на основе которы он получен: полосы Боллинджера, BearsPower и BullsPower
Параметры
- Price - Тип цены по которой вычисляется разница цены и полос Боллинджера.
- BBPeriod - Период полос Боллинджера.
- BBShift - Смещение полос Боллинджера.
- BBDeviation - Ширина полос Боллинджера.
- BBPrice - Цена полос Боллинджера.
- BBLine - Используемая линия полос Боллинджера.
- BullsBearsPeriod - Период Bulls Bears Power.
