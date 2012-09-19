Индикатор переписан с MQL4, автор не указан, опубликовал Scriptor, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7599.

Принцип работы

Зеленая линия - разница цены с одной из линий полос Боллинджера®.

Красная линия - сумма значений индикаторов BearsPower и BullsPower, умноженная на -1.

Индикатор i_Trend (третье окно снизу) и индикаторы на основе которы он получен: полосы Боллинджера, BearsPower и BullsPower

Параметры