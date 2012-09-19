CodeBaseРазделы
i_Trend - индикатор для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Индикатор переписан с MQL4, автор не указан, опубликовал Scriptor, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7599.

Принцип работы

Зеленая линия - разница цены с одной из линий полос Боллинджера®.

Красная линия - сумма значений индикаторов BearsPower и BullsPower, умноженная на -1.

 

Индикатор i_Trend (третье окно снизу) и индикаторы на основе которы он получен: полосы Боллинджера, BearsPower и BullsPower

Параметры

  • Price - Тип цены по которой вычисляется разница цены и полос Боллинджера.
  • BBPeriod - Период полос Боллинджера.
  • BBShift - Смещение полос Боллинджера.
  • BBDeviation - Ширина полос Боллинджера.
  • BBPrice - Цена полос Боллинджера.
  • BBLine - Используемая линия полос Боллинджера.
  • BullsBearsPeriod - Период Bulls Bears Power.
Lucky Lucky

Простой пипсатор

GO GO

Эксперт анализирует четыре скользящих средних по ценам open, high, low, close. На их основе вычисляет показатель GO и открывает позицию в соответствии со значением этого показателя

BarsMaxMinSystem BarsMaxMinSystem

Индикатор для трёхбарной системы максимумов / минимумов Ларри Вильямса.

Exp_X2MA Exp_X2MA

Эксперт на основе изменения направления универсального мувинга X2MA.