该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 Alejandro Galindo, 由 Scriptor 发表, 源链接 - https://www.mql5.com/en/code/7343。
它如何工作
该指标绘制轴线级别和各轴线子级别以及卡玛利级别。
指标缓存区中的级别线 (整个历史) 和/或当前级别以水平线显示。
使用指标缓存区绘制级别线。
使用指标缓存区绘制水平线。
参数
- DayStartHour - 每天开始小时。
- DayStartMinute - 每天开始分钟。
- PivotsBuffers - 使用指标缓存区绘制轴级别线。
- MidpivotsBuffers - 使用指标缓存区绘制轴级别子线。
- CamarillaBuffers - 使用指标缓存区绘制卡玛利级别线。
- PivotsLines - 使用水平线绘制当前轴级别线。
- MidpivotsLines - 使用水平线绘制当前轴级别子线。
- CamarillaLines - 使用水平线绘制当前卡玛利级别线。
- ClrPivot - 轴水平线颜色。
- ClrS - 水平线 S1, S2, S3 颜色。
- ClrR - 水平线 R1, R2, R3 颜色。
- ClrM - 水平线 M0, M1, M2, M3, M4, M5 颜色。
- ClrCamarilla - 卡玛利水平线颜色。
- ClrTxt - 水平线名字与文本颜色。
- AttachSundToMond - 加载周日柱线到周一。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1114
