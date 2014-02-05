代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

时区轴线 - MetaTrader 5脚本

Dmitry Fedoseev | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2070
等级:
(35)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 Alejandro Galindo, 由 Scriptor 发表, 源链接 - https://www.mql5.com/en/code/7343

它如何工作

该指标绘制轴线级别和各轴线子级别以及卡玛利级别。

指标缓存区中的级别线 (整个历史) 和/或当前级别以水平线显示。


使用指标缓存区绘制级别线。 


使用指标缓存区绘制水平线。

参数

  • DayStartHour - 每天开始小时。
  • DayStartMinute - 每天开始分钟。
  • PivotsBuffers - 使用指标缓存区绘制轴级别线。
  • MidpivotsBuffers - 使用指标缓存区绘制轴级别子线。
  • CamarillaBuffers - 使用指标缓存区绘制卡玛利级别线。
  • PivotsLines - 使用水平线绘制当前轴级别线。
  • MidpivotsLines - 使用水平线绘制当前轴级别子线。
  • CamarillaLines - 使用水平线绘制当前卡玛利级别线。
  • ClrPivot - 轴水平线颜色。
  • ClrS - 水平线 S1, S2, S3 颜色。
  • ClrR - 水平线 R1, R2, R3 颜色。
  • ClrM - 水平线 M0, M1, M2, M3, M4, M5 颜色。
  • ClrCamarilla - 卡玛利水平线颜色。
  • ClrTxt - 水平线名字与文本颜色。
  • AttachSundToMond - 加载周日柱线到周一。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1114

Terminator_v2.0 Terminator_v2.0

根据指标信号开初始仓位。(这里有六个变种)。若持仓亏损, 交易量减少

BarsMaxMinSystem BarsMaxMinSystem

Larry Williams 的三柱线最高价/最低价系统指标

i_Trend i_Trend

基于布林带, 空头力量和多头力量的双线振荡器

USDx 美元指数 USDx 美元指数

USDX 是一个美元测量指数, 以一揽子六种货币为对手。