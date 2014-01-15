Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BarsMaxMinSystem - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2357
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador foi criado pelo livro de Larry Williams "Long-term secrets to short-term trading".
Mas, em vez de identificar uma tendência através dos pontos de reversão, foi adicionado uma média móvel de tendência localizada na linha zero para definir a direção dos negócios. Para uma maior clareza o indicador é anexado a uma janela separada e o preço é normalizado pela MA de tendência. O significado é o seguinte:
- a МА de tendência é calculada e também desenhada na máxima e mínima dos preços (os dois últimos com um período de 3);
- a negociação é feita apenas na direção da tendência;
- compre quando МА está na mínima dos preços, feche a posição quando МА está na máxima dos preços, venda quando МА está na máxima dos preços, feche a posição quando МА está na mínima dos preços.
Recomendações:
- Compre na média móvel do preço (Min) somente se a MA tendência (na linha zero) for azul (tendência de alta).
- Feche uma posição de compra na média móvel do preço (Max).
- Venda na média móvel do preço (Max) somente se a MA tendência (na linha zero) for laranja (tendência de baixa).
- Feche uma venda sobre a média móvel do preço (Min).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1111
O jogo da roleta.DRAW_NONE
O estilo de desenho DRAW_NONE é usado nos casos quando você precisa calcular e mostrar os valores do indicador na "Janela de Dados", mas a plotagem não é necessária.
Quando o símbolo do gráfico é mudado, ele irá mudar o símbolo para todos os outros gráficos.i_Trend
O oscilador com duas linhas baseado nas Bandas de Bollinger, BearsPower e BullsPower.