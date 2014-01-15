CodeBaseSeções
BarsMaxMinSystem - indicador para MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
O indicador foi criado pelo livro de Larry Williams "Long-term secrets to short-term trading".

Mas, em vez de identificar uma tendência através dos pontos de reversão, foi adicionado uma média móvel de tendência localizada na linha zero para definir a direção dos negócios. Para uma maior clareza o indicador é anexado a uma janela separada e o preço é normalizado pela MA de tendência. O significado é o seguinte:

  • a МА de tendência é calculada e também desenhada na máxima e mínima dos preços (os dois últimos com um período de 3);
  • a negociação é feita apenas na direção da tendência;
  • compre quando МА está na mínima dos preços, feche a posição quando МА está na máxima dos preços, venda quando МА está na máxima dos preços, feche a posição quando МА está na mínima dos preços.

Indicador para o sistmea de Barras de Máx/Mín por Larry Williams

Recomendações:

  • Compre na média móvel do preço (Min) somente se a MA tendência (na linha zero) for azul (tendência de alta).
  • Feche uma posição de compra na média móvel do preço (Max).
  • Venda na média móvel do preço (Max) somente se a MA tendência (na linha zero) for laranja (tendência de baixa).
  • Feche uma venda sobre a média móvel do preço (Min).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1111

