Индикатор создан по книге Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". Но вместо идентификации тренда по точкам разворота добавлена расположенная на нулевой линии трендовая скользящая для определения направления сделок. Для наглядности индикатор вынесен в отдельное окно, и цена нормализована по трендовой МА. Суть в следующем:



расчитывается трендовая МА, а также МА по high и МА по low (последние две с периодом 3)



торгуем только в направлении тренда

покупаем от МА по low, закрываем на МА по high, продаём от МА по high, закрываем на МА по low

Советы:

Покупаем по цене скользящей средней минимумов, но только если трендовая МА (на нулевой линии) синего цвета (Up Trend).



Закрываем покупку по цене скользящей средней максимумов.



Продаём по цене цене скользящей средней максимумов, но только если трендовая МА (на нулевой линии) оранжевого цвета (Down Trend).

Закрываем продажу по цене скользящей средней минимумов.



