Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BarsMaxMinSystem - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6019
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор создан по книге Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". Но вместо идентификации тренда по точкам разворота добавлена расположенная на нулевой линии трендовая скользящая для определения направления сделок. Для наглядности индикатор вынесен в отдельное окно, и цена нормализована по трендовой МА. Суть в следующем:
- расчитывается трендовая МА, а также МА по high и МА по low (последние две с периодом 3)
- торгуем только в направлении тренда
- покупаем от МА по low, закрываем на МА по high, продаём от МА по high, закрываем на МА по low
Советы:
- Покупаем по цене скользящей средней минимумов, но только если трендовая МА (на нулевой линии) синего цвета (Up Trend).
- Закрываем покупку по цене скользящей средней максимумов.
- Продаём по цене цене скользящей средней максимумов, но только если трендовая МА (на нулевой линии) оранжевого цвета (Down Trend).
- Закрываем продажу по цене скользящей средней минимумов.
i_Trend
Осциллятор с двумя линиями на основе полос Боллинджера, BearsPower и BullsPowerLucky
Простой пипсатор
Exp_X2MA
Эксперт на основе изменения направления универсального мувинга X2MA.iEnvelopes_HTF
Конверты, построенные в виде зигзага. Их можно располагать зафиксировав таймфрейм, на котором они вычисляются.