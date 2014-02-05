该指标在 Larry Williams 的书 "Long-term secrets to short-term trading (长线秘决到短线交易)" 中创建。但是, 代替由反转点识别趋势, 此处加入趋势均线位于零线的位置来定义交易方向。为清楚起见, 该指标被安置到一个单独的窗口中, 价格以由趋势均线归一化。含义如下:



MA 趋势的计算和绘制依据最高价的均线和最低价的均线 (最后两个的周期为 3)



交易仅跟随趋势方向

买在 MA 线的低位, 平在 MA 线的高位, 卖在 MA 线的高位, 平在 MA 线的低位。

推荐: