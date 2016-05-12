und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Lucky - Experte für den MetaTrader 5
Diese Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Autor ist Serg_ASV, Hier der Link zu den Quellcode - https://www.mql5.com/ru/code/7464.
Wie er funktioniert:
Wenn sich der Kurs um 'Shift' Punkte oder mehr innerhalb eines Ticks in eine Richtung bewegt, dann wird eine Position in die entgegengesetzte Richtung geöffnet. Sobald die Position auch nur minimal profitabel ist, wird sie geschlossen.
Das Arbeitsprinzip des EA: Annahme: Shift-Wert = 3, Spread = 2
Parameter:
- Lots - Positionsgröße.
- Shift - Die Änderung des Kurses für das Öffnen einer Position.
- Limit - Maximaler Verlustwert in Punkten für das Schließen einer Position.
Hinweis:Dieser Expert Advisor kann nicht im Strategietester getestet werden. Diese Expert Advisor muss auf einen Demo-Account getestet werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1107
