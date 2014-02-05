该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 Serg_ASV, 源链接 - https://www.mql5.com/zh/code/7464。

它如何工作

如果价格在一个即时价里移动 'Shift' 点数或更多, 以价格走势的反方向开仓。如果持仓盈利 (即便微利), 平仓。





它如何工作, 即 Shift 值为 3, 点差等于 2。

参数

Lots - 仓位交易量。

Shift - 开仓所需的价格变化。

Limit - 亏损的平仓点数。



注释

该 EA 如果在策略测试员中测试结果不可靠。它必须在演示帐户中测试。