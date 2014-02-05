代码库部分
EA

幸运 - MetaTrader 5EA

该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 Serg_ASV, 源链接 - https://www.mql5.com/zh/code/7464

它如何工作

如果价格在一个即时价里移动 'Shift' 点数或更多, 以价格走势的反方向开仓。如果持仓盈利 (即便微利), 平仓。

 

它如何工作, 即 Shift 值为 3, 点差等于 2。

参数

  • Lots - 仓位交易量。
  • Shift - 开仓所需的价格变化。
  • Limit - 亏损的平仓点数。

注释

该 EA 如果在策略测试员中测试结果不可靠。它必须在演示帐户中测试。

GO GO

该 EA 分析四条均线: 开盘价, 最高价, 最低价, 收盘价。在它的基础上计算 GO 值, 并根据它的值开仓。

e-TurboFx e-TurboFx

该 EA 尝试 "抓住"强走势的反弹。使用蜡烛条分析

SelfLearningExperts SelfLearningExperts

自学习 EA

BarsMaxMinSystem BarsMaxMinSystem

Larry Williams 的三柱线最高价/最低价系统指标