ポケットに対して
エキスパート

ラッキー - MetaTrader 5のためのエキスパート

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
967
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
lucky.mq5 (3.16 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はSerg_ASVでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7464です。

動作法

価格が1ティックで「Shift」ポイント以上変わると、ポジションが価格の動きに反して開かれてます。ポジションは（任意の最小値で）有益であると決済されます。

 

動作法ではシフト値が3、スプレッドは2に等しいです。

パラメータ

  • Lots - ポジション数量
  • Shift - ポジションを開くための価格の変化
  • Limit - ポジションを決済するためのポイントでの損失

注意事項

ストラテジーテスターにおけるエキスパートアドバイザーの検証は信頼できない可能性があります。でも口座での検証が必要です。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1107

