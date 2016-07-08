無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はSerg_ASVでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7464です。
動作法
価格が1ティックで「Shift」ポイント以上変わると、ポジションが価格の動きに反して開かれてます。ポジションは（任意の最小値で）有益であると決済されます。
動作法ではシフト値が3、スプレッドは2に等しいです。
パラメータ
- Lots - ポジション数量
- Shift - ポジションを開くための価格の変化
- Limit - ポジションを決済するためのポイントでの損失
注意事項ストラテジーテスターにおけるエキスパートアドバイザーの検証は信頼できない可能性があります。でも口座での検証が必要です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1107
