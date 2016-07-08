このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はSerg_ASVでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7464です。

動作法

価格が1ティックで「Shift」ポイント以上変わると、ポジションが価格の動きに反して開かれてます。ポジションは（任意の最小値で）有益であると決済されます。





動作法ではシフト値が3、スプレッドは2に等しいです。

パラメータ

Lots - ポジション数量

Shift - ポジションを開くための価格の変化

Limit - ポジションを決済するためのポイントでの損失



注意事項

ストラテジーテスターにおけるエキスパートアドバイザーの検証は信頼できない可能性があります。でも口座での検証が必要です。