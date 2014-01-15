O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é Serg_ASV, Link para a fonte - https://www.mql5.com/en/code/7464.

Como ele funciona

Se o preço se move 'Shift' pontos ou mais por um tick, uma posição é aberta na direção oposta ao movimento do preço. À medida em que a posição é rentável (a qualquer valor mínimo), ela se fecha.

Como ela funciona. Significa que o valor do deslocamento é de 3,e o spread é igual a 2.

Parâmetros

Lots - Volume da posição.

Shift - Mudança do preço para abrir uma posição.

Limit - Valor da perda em pontos para se fechar uma posição.



Nota

Os testes do Expert Advisor no Strategy Tester é provável que não seja confiável. Ele deve ser testado em uma conta demo.