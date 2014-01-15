CodeBaseSeções
Experts

Lucky - expert para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizações:
4314
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é Serg_ASV, Link para a fonte - https://www.mql5.com/en/code/7464.

Como ele funciona

Se o preço se move 'Shift' pontos ou mais por um tick, uma posição é aberta na direção oposta ao movimento do preço. À medida em que a posição é rentável (a qualquer valor mínimo), ela se fecha.

Lucky

Como ela funciona. Significa que o valor do deslocamento é de 3,e o spread é igual a 2.

Parâmetros

  • Lots - Volume da posição.
  • Shift - Mudança do preço para abrir uma posição.
  • Limit - Valor da perda em pontos para se fechar uma posição.

Nota

Os testes do Expert Advisor no Strategy Tester é provável que não seja confiável. Ele deve ser testado em uma conta demo.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1107

