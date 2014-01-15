Participe de nossa página de fãs
MetaTrader 5
Lucky - expert para MetaTrader 5
4314
- 4314
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é Serg_ASV, Link para a fonte - https://www.mql5.com/en/code/7464.
Como ele funciona
Se o preço se move 'Shift' pontos ou mais por um tick, uma posição é aberta na direção oposta ao movimento do preço. À medida em que a posição é rentável (a qualquer valor mínimo), ela se fecha.
Como ela funciona. Significa que o valor do deslocamento é de 3,e o spread é igual a 2.
Parâmetros
- Lots - Volume da posição.
- Shift - Mudança do preço para abrir uma posição.
- Limit - Valor da perda em pontos para se fechar uma posição.
Nota
Os testes do Expert Advisor no Strategy Tester é provável que não seja confiável. Ele deve ser testado em uma conta demo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1107
