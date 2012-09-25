CodeBaseРазделы
Exp_BullsBears - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Эксперт Exp_BullsBears построен на основе сигналов, снимаемых с семафорного сигнального трендового индикатора BullsBears. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло переворачивание индикатора с изменением цвета.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BullsBears.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

CloseSeries CloseSeries

Индикатор показывает серии внутренних, внешних и однонаправленных закрытий. Подсказывает точки выхода при торговле краткосрочных трендов

WideRangePredictor WideRangePredictor

Индикатор "предупреждает" о появлении баров с расширенным диапазоном и/или сильных направленных движений

Exp_BullsBearsEyes Exp_BullsBearsEyes

Торговая система, построенная на основе сигналов, снимаемых с осциллятора ColorBullsBearsEyes

Exp_BuySell Exp_BuySell

Торговая система на основе сигналов, снимаемых с семафорного, сигнального, NRTR индикатора BuySell