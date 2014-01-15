CodeBaseSeções
Experts

Exp_BullsBears - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1148
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
exp_bullsbears.mq5 (6.72 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
bullsbears.mq5 (6.53 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

O Expert Advisor Exp_BullsBears se baseia nos sinais do indicador BullsBears. O sinal se forma após o fechamento da barra, quando há reversão e mudança de cor no indicador.

Coloque o arquivo compilado BullsBears.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1102

