Expert Advisors

Exp_BullsBears - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
784
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_bullsbears.mq5 (6.72 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
bullsbears.mq5 (6.53 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Dieser Expert Advisor Exp_BullsBears basiert auf den Signalen von dem BullsBears Semaphore Signal Trend Indikator. Es wird ein Signal für eine Transaktion erzeugt, wenn eine Bar schließt und der Indikator umkehrt und seine Farbe ändert.

Platzieren Sie die kompilierte Datei BullsBears.ex5 in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle

Testergebnisse für 2011 mit XAUUSD H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1102

