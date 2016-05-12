Dieser Expert Advisor Exp_BullsBears basiert auf den Signalen von dem BullsBears Semaphore Signal Trend Indikator. Es wird ein Signal für eine Transaktion erzeugt, wenn eine Bar schließt und der Indikator umkehrt und seine Farbe ändert.



Platzieren Sie die kompilierte Datei BullsBears.ex5 in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart

Testergebnisse für 2011 mit XAUUSD H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse