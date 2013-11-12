请观看如何免费下载自动交易
此交易系统的信号采自 BullsBears（牛熊） 趋势指标。在柱线收盘时，如果指标翻转并且颜色改变，则产生执行交易的信号。
放置 BullsBears.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的成交历史实例。
测试结果 从 2011 品种 XAUUSD H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1102
