Exp_BullsBears - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
exp_bullsbears.mq5 (11.66 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.25 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
bullsbears.mq5 (10.24 KB) 预览
此交易系统的信号采自 BullsBears（牛熊） 趋势指标。在柱线收盘时，如果指标翻转并且颜色改变，则产生执行交易的信号。

放置 BullsBears.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

测试结果 从 2011 品种 XAUUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1102

