到包裹
EA

Exp_Arrows_Curves - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
显示:
1424
等级:
(21)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
arrows_curves.mq5 (15.21 KB) 预览
exp_arrows_curves.mq5 (7.48 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此自动交易程序 Exp_Arrows_Curves 基于 Arrows_Curves 指标信号。在柱线收盘时，当出现新彩色点或交叉时，信号形成。彩色点是开仓和平仓信号，而彩色叉号仅用于平仓信号。 

放置 Arrows_Curves.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1097

