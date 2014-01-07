此自动交易程序 Exp_Arrows_Curves 基于 Arrows_Curves 指标信号。在柱线收盘时，当出现新彩色点或交叉时，信号形成。彩色点是开仓和平仓信号，而彩色叉号仅用于平仓信号。

放置 Arrows_Curves.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表