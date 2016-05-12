und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieses Handelssystem basiert auf den Signalen von dem Arrows_Curves Indikator. Es wird ein Signal erzeugt wenn eine Bar schließt und bis einen neuen farbigen Punkt oder farbiges Kreuz gibt. Farbige Punkte markieren Signale für das Öffnen und Schließen von Positionen, wobei farbige Kreuze nur Signale für das Schließen von Positionen darstellen.
Platzieren Sie die Datei Arrows_Curves.ex5 in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.
Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle
Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:
Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse
