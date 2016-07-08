Arrows_Curves指標のシグナルに基づいたExp_Arrows_Curvesエキスパートアドバイザー。新しい色付きの点か十字がある場合は、バーが閉じた場合にシグナルが形成されます。色付きの点はポジション開閉のためのシグナル、色付きの十字はポジション決済のためのシグナルとして機能します。

コンパイルされたArrows_Curves.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。

図1。チャート上の取引履歴のインスタンス。

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2。検証結果のチャート