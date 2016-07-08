コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_Arrows_Curves - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
861
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
arrows_curves.mq5 (15.21 KB) ビュー
exp_arrows_curves.mq5 (7.48 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Arrows_Curves指標のシグナルに基づいたExp_Arrows_Curvesエキスパートアドバイザー。新しい色付きの点か十字がある場合は、バーが閉じた場合にシグナルが形成されます。色付きの点はポジション開閉のためのシグナル、色付きの十字はポジション決済のためのシグナルとして機能します。 

コンパイルされたArrows_Curves.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。

図1。チャート上の取引履歴のインスタンス。

図1。チャート上の取引履歴のインスタンス。

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2。検証結果のチャート

図2。検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1097

Exp_XMACD Exp_XMACD

XMACDユニバーサルヒストグラムのシグナル基づいた取引システム。

Exp_BinaryWave Exp_BinaryWave

BinaryWave一体型オシレータのシグナルに基づいた取引システム。

isNormalDist isNormalDist

シャピロ-ウィルクの正規性検定。

Exp_BrakeMA Exp_BrakeMA

BrakeMA セマフォ、シグナル、トレンド指標のシグナルに基づいた取引システム。