Experts

Exp_Arrows_Curves - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1111
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
arrows_curves.mq5 (15.21 KB) visualização
exp_arrows_curves.mq5 (7.48 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_Arrows_Curves se baseia nos sinais do indicador Arrows_Curves. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há um novo ponto colorido ou um cruzamento. Pontos coloridos são sinais de abertura e fechamento de posições, enquanto que o cruzamento de cores são sinais apenas para o fechamento de posições. 

Coloque o arquivo compilado Arrows_Curves.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1097

