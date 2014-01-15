O Expert Advisor Exp_Arrows_Curves se baseia nos sinais do indicador Arrows_Curves. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há um novo ponto colorido ou um cruzamento. Pontos coloridos são sinais de abertura e fechamento de posições, enquanto que o cruzamento de cores são sinais apenas para o fechamento de posições.

Coloque o arquivo compilado Arrows_Curves.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste