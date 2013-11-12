代码库部分
MultiJFatlSignal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
已发布:
已更新:
此 MultiJFatlSignal 指标显示当前活跃趋势的信息，数据由四个不同时间帧的 JFatl 指标获得。每个 JFatl 指标对应指标四条线中的一条。如果 JFatl 指标上行, 颜色为蓝, 如果下行, 颜色为粉色。线中的彩色方块表示相应的时间帧柱线有变化。

放置 JFatl.mq5 指标至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

JFatlmq5 指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 MultiJFatlSignal 指标

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1094

