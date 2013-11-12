请观看如何免费下载自动交易
此 MultiJFatlSignal 指标显示当前活跃趋势的信息，数据由四个不同时间帧的 JFatl 指标获得。每个 JFatl 指标对应指标四条线中的一条。如果 JFatl 指标上行, 颜色为蓝, 如果下行, 颜色为粉色。线中的彩色方块表示相应的时间帧柱线有变化。
放置 JFatl.mq5 指标至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
此 JFatlmq5 指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 MultiJFatlSignal 指标
