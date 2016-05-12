Der MultiJFatlSignal Indikator zeigt Informationen über aktive Trends unter Verwendung von vier JFatl Indikatorwerten von unterschiedlichen Timeframes. Jeder der JFatl Indikatoren entspricht einer der vier Indikator-Linien. Wenn der JFatl Indikator steigt, dann ist die Linie blau, wenn er fällt, dann ist die Linie pink. In dem Moment, wo sich eine Bar ändert, erscheinen je nach Timeframe zugehörige farbige Quadrate.

Platzieren Sie die Datei JFatl.mq5 in das Indikator Verzeichnis terminal_directory\MQL5\Indicators.

Der Indikator JFatlmq5 verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Klassen-Bibliothek (Diese muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich in dem Artikel "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers" beschrieben..

Abbildung 1. Der MultiJFatlSignal Indikator