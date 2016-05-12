CodeBaseKategorien
Indikatoren

MultiJFatlSignal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der MultiJFatlSignal Indikator zeigt Informationen über aktive Trends unter Verwendung von vier JFatl Indikatorwerten von unterschiedlichen Timeframes. Jeder der JFatl Indikatoren entspricht einer der vier Indikator-Linien. Wenn der JFatl Indikator steigt, dann ist die Linie blau, wenn er fällt, dann ist die Linie pink. In dem Moment, wo sich eine Bar ändert, erscheinen je nach Timeframe zugehörige farbige Quadrate.

Platzieren Sie die Datei JFatl.mq5 in das Indikator Verzeichnis terminal_directory\MQL5\Indicators. 

Der Indikator JFatlmq5 verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Klassen-Bibliothek (Diese muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich in dem Artikel "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers" beschrieben..

Abbildung 1. Der MultiJFatlSignal Indikator

iBBands_HTF iBBands_HTF

Bollinger Bands unter Verwendung des DRAW_SECTION Zeichnungsstils ist eine gängige Methode um ZigZag darzustellen Die für die Berechnung verwendete TimeFrame kann in den Eingabeparametern angegeben werden. Das ist der Grund war warum so ein ungewöhnlicher Zeichnungsstil verwendet wird.

iEnvelopes_HTF iEnvelopes_HTF

Hüllkurven in ZigZag-Form. Sie können den Zeitrahmen (Timeframe) für die Berechnung festlegen

Exp_BinaryWave Exp_BinaryWave

Dieses Handelssystem basiert auf Signalen von dem BinaryWave Integral Oszillator.

Exp_XMACD Exp_XMACD

Dieses Handelssystem basiert auf den Signalen von dem XMACD Universal-Histogram.