ポケットに対して
インディケータ

MultiJFatlSignal - MetaTrader 5のためのインディケータ

jfatl.mq5 (8.12 KB) ビュー
multijfatlsignal.mq5 (18.65 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

MultiJFatlSignal指標は異なる時間枠からの4つのJFatl指標値を使用して、アクティブな動向についての情報を示します。JFatl指標のそれぞれは、4つのインジケータラインの1つに対応します。 線はJFatl指標が上昇すると青で、下降するとピンクです。線上の色付きの四角は、バーが対応する時間枠に変更する瞬間に発生します。

JFatl.mq5指標をterminal_directory\MQL5\Indicatorsフォルダに配置します。 

ColorXMACD.mq5をterminal_directory\MQL5\Indicatorsに配置します。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 MultiJFatlSignal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1094

