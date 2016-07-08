私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
MultiJFatlSignal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 758
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MultiJFatlSignal指標は異なる時間枠からの4つのJFatl指標値を使用して、アクティブな動向についての情報を示します。JFatl指標のそれぞれは、4つのインジケータラインの1つに対応します。 線はJFatl指標が上昇すると青で、下降するとピンクです。線上の色付きの四角は、バーが対応する時間枠に変更する瞬間に発生します。
JFatl.mq5指標をterminal_directory\MQL5\Indicatorsフォルダに配置します。
ColorXMACD.mq5をterminal_directory\MQL5\Indicatorsに配置します。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 MultiJFatlSignal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1094
DRAW_SECTIONスタイルを使用したボリンジャーバンドの描画は、ジグザグを描く通常の方法です。それが計算される時間枠は入力パラメータで設定することができます。これがこのような異常な描画スタイルが使用されている理由です。iEnvelopes_HTF
ZigZag形式で描画されたエンベロープ。時間枠を固定して描画し入力パラメータを計算することができます。
BinaryWave一体型オシレータのシグナルに基づいた取引システム。Exp_XMACD
XMACDユニバーサルヒストグラムのシグナル基づいた取引システム。