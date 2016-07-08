MultiJFatlSignal指標は異なる時間枠からの4つのJFatl指標値を使用して、アクティブな動向についての情報を示します。JFatl指標のそれぞれは、4つのインジケータラインの1つに対応します。 線はJFatl指標が上昇すると青で、下降するとピンクです。線上の色付きの四角は、バーが対応する時間枠に変更する瞬間に発生します。

JFatl.mq5指標をterminal_directory\MQL5\Indicatorsフォルダに配置します。

ColorXMACD.mq5をterminal_directory\MQL5\Indicatorsに配置します。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 MultiJFatlSignal指標