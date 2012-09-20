Индикатор MultiJFatlSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения четырёх индикаторов JFatl с разных таймфреймов. Каждому индикатору JFatl соответствует одна из четырёх линий индикатора. Если индикатор JFatl растёт, то цвет линии голубой, если падает - розовый. Цветные квадратики на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора JFatl.mq5.

Индикатор JFatlmq5 использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Риc.1 Индикатор MultiJFatlSignal