Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MultiJFatlSignal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2900
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор MultiJFatlSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения четырёх индикаторов JFatl с разных таймфреймов. Каждому индикатору JFatl соответствует одна из четырёх линий индикатора. Если индикатор JFatl растёт, то цвет линии голубой, если падает - розовый. Цветные квадратики на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора JFatl.mq5.
Индикатор JFatlmq5 использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Риc.1 Индикатор MultiJFatlSignal
Конверты, построенные в виде зигзага. Их можно располагать зафиксировав таймфрейм, на котором они вычисляются.Exp_X2MA
Эксперт на основе изменения направления универсального мувинга X2MA.
Индикатор уровней Pivot, промежуточных уровней Pivot и уровней Camarilla с отображением индикаторными буферами и горизонтальными линиями.Terminator_v2.0
Начальная позиция открывается по сигналам индикаторов (6 вариантов), при убытке выполняется доливка с увеличенным лотом