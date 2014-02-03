代码库部分
该 EA 重写自 MQL4 版本, 原版本发表在 https://www.mql5.com/en/code/8213 它的作者是 kanskigor.

它如何工作

该 EA 判断最后一根日线柱线方向并在设定时间反向开仓 (此时无持仓)。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。

 

参数

  • Lots - 仓位交易量。
  • Profit - 止盈点数。0 - 无止盈。
  • Stop - 止损点数。0 - 无止损。
  • Slippage - 允许的滑点数。
  • Symb - 交易符号。如果值是 *, 则使用图表符号。
  • StartTimeHour - 开仓时间。
  • StartTimeMinute - 开仓分钟。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1086

