该 EA 重写自 MQL4 版本, 原版本发表在 https://www.mql5.com/en/code/8213 它的作者是 kanskigor.

它如何工作



该 EA 判断最后一根日线柱线方向并在设定时间反向开仓 (此时无持仓)。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。

参数

