Dieser Expert Advisor stammt aus MQL4 und wurde neu geschrieben. Die Originalversion finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/code/8213 Urheber: kanskigor.
Wie er funktioniert:
Zu einer bestimmten angegebenen Zeit ermittelt der Expert Advisor die Richtung der Bar des Vortages und öffnet eine Position in die entgegengesetzte Richtung. (Unter der Voraussetzung dass es noch keine offene Position gibt).
Das nachfolgende Bild zeigt die Performance des Expert Advisors in dem Strategietester.<br4/>
Parameter:
- Lots - Positionsgröße.
- Profit - Take Profit in Punkten. 0 - kein Take Profit.
- Stop - Stop Loss in Punkten. 0 - kein Stop Loss.
- Slippage - Erlaubte Slippage in Punkten.
- Symb - Gehandeltes Symbol. Wenn der Wert ein * ist, dann wird das aktuelle Symbol verwendet.
- StartTimeHour - Die Stunde zu der eine Position geöffnet werden soll.
- StartTimeMinute - Die Minute für das Öffnen der Position.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1086
