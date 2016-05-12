Dieser Expert Advisor stammt aus MQL4 und wurde neu geschrieben. Die Originalversion finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/code/8213 Urheber: kanskigor.

Wie er funktioniert:



Zu einer bestimmten angegebenen Zeit ermittelt der Expert Advisor die Richtung der Bar des Vortages und öffnet eine Position in die entgegengesetzte Richtung. (Unter der Voraussetzung dass es noch keine offene Position gibt).

Das nachfolgende Bild zeigt die Performance des Expert Advisors in dem Strategietester.<br4/>

Parameter:

