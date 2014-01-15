Participe de nossa página de fãs
Este Expert Advisor foi reescrita a partir de MQL4 e foi originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8213 pelo autor kanskigor.
Como ele Funciona
O Expert Advisor determina a direção da última barra diariamente em um horário definido e abre uma posição na direção oposta (desde que não haja uma posição em aberto).
A imagem abaixo mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.
Parâmetros
- Lots - Volume da posição.
- Profit - Take Profit em pontos. 0 - sem Take Profit.
- Stop - Stop Loss em pontos. 0 - sem Stop Loss.
- Slippage - desvio permitido em pontos.
- Symb - símbolo de negociação. Se o valor é *, então o símbolo gráfico é usado.
- StartTimeHour - A hora em que a posição é aberta.
- StartTimeMinute - O minuto em que a posição se abre.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1086
