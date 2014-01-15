CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

SHE_kanskigor - expert para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1358
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este Expert Advisor foi reescrita a partir de MQL4 e foi originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8213 pelo autor kanskigor.

Como ele Funciona

O Expert Advisor determina a direção da última barra diariamente em um horário definido e abre uma posição na direção oposta (desde que não haja uma posição em aberto).

A imagem abaixo mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.

 

Parâmetros

  • Lots - Volume da posição.
  • Profit - Take Profit em pontos. 0 - sem Take Profit.
  • Stop - Stop Loss em pontos. 0 - sem Stop Loss.
  • Slippage - desvio permitido em pontos.
  • Symb - símbolo de negociação. Se o valor é *, então o símbolo gráfico é usado.
  • StartTimeHour - A hora em que a posição é aberta.
  • StartTimeMinute - O minuto em que a posição se abre.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1086

starter starter

Expert Advisor com base nos seguintes indicadores: Laguerre, CCI e MA.

Exp_Bezier Exp_Bezier

Sistema de negociação baseado na variação de direção da curva universal de Bezier.

Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Engolfo de Alta/Engolfo de baixa + RSI Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Engolfo de Alta/Engolfo de baixa + RSI

Vamos nos concentrar nos sinais de negociação obtidos a partir dos padrões de velas (candlestick) "Engolfo de Alta/Engolfo de baixa", e confirmado pelo indicador Índice de Força Relativa (RSI). O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente utilizando o Assistente MQL5.

Assistente MQL5 - Sinais de Negociação baseado em Engolfo de Alta/Engolfo de baixa + MFI Assistente MQL5 - Sinais de Negociação baseado em Engolfo de Alta/Engolfo de baixa + MFI

Vamos nos concentrar nos sinais de negociação obtidos a partir dos padrões de velas (candlestick) "Engolfo de Alta/Engolfo de baixa", e confirmado pelo indicador Market Facilitation Index (MFI). O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente utilizando o Assistente MQL5.