このエキスパートアドバイザーは、もともとその著者kanskigorによってhttps://www.mql5.com/ja/code/8213で発表されたものでMQL4から書き換えられました。

動作法



このエキスパートアドバイザーは（ポジションが存在しないことを条件として）設定した時間に最後の日足の方向を決定して反対方向のポジションを開きます。

下の画像は、ストラテジーテスタービジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの性能を示しています。

パラメータ

