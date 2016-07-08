無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このエキスパートアドバイザーは、もともとその著者kanskigorによってhttps://www.mql5.com/ja/code/8213で発表されたものでMQL4から書き換えられました。
動作法
このエキスパートアドバイザーは（ポジションが存在しないことを条件として）設定した時間に最後の日足の方向を決定して反対方向のポジションを開きます。
下の画像は、ストラテジーテスタービジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの性能を示しています。
パラメータ
- Lots - ポジション数量
- Profit －ポイントでの決済指値0 - 決済指値なし
- Stop - ポイントでの決済逆指値0 - 決済逆指値なし
- Slippage - ポイントでの許可されたスリッページ
- Symb - 取引銘柄値が *の場合はチャート銘柄が使われます。
- StartTimeHour - ポジションが開く時間
- StartTimeMinute - ポジションが開く分
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1086
