Эксперт переписан с MQL4, автор kanskigor, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8213.

Принцип работы



В заданное время эксперт смотрит направления последнего дневного бара и открывает позицию в противопложную сторону (при условии, что нет открытой позиции).

На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.

Параметры

