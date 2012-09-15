CodeBaseРазделы
SHE_kanskigor - эксперт для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Эксперт переписан с MQL4, автор kanskigor, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8213.

Принцип работы

В заданное время эксперт смотрит направления последнего дневного бара и открывает позицию в противопложную сторону (при условии, что нет открытой позиции).

На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.

 

Параметры

  • Lots - Объем позиции.
  • Profit - Тейкпрофит в пунктах. 0 - без тейкпрофт.
  • Stop - Стоплосс в пунктах. 0 - без стоплосс.
  • Slippage - Допустимое проскальзывание в пунктах.
  • Symb - Символ для торгов. Если * то символ графика.
  • StartTimeHour - Час времени открытия позиции.
  • StartTimeMinute - Минуты времени открытия позиции.
