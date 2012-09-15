Смотри, как бесплатно скачать роботов
SHE_kanskigor - эксперт для MetaTrader 5
3133
Эксперт переписан с MQL4, автор kanskigor, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8213.
Принцип работы
В заданное время эксперт смотрит направления последнего дневного бара и открывает позицию в противопложную сторону (при условии, что нет открытой позиции).
На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.
Параметры
- Lots - Объем позиции.
- Profit - Тейкпрофит в пунктах. 0 - без тейкпрофт.
- Stop - Стоплосс в пунктах. 0 - без стоплосс.
- Slippage - Допустимое проскальзывание в пунктах.
- Symb - Символ для торгов. Если * то символ графика.
- StartTimeHour - Час времени открытия позиции.
- StartTimeMinute - Минуты времени открытия позиции.
